Pronosticipremium.com - Roma Primavera di nuovo in testa, 4-5 a Cesena: Levak trascina Falsini

Leggi su Pronosticipremium.com

Mentre la prima squadra si appresta a scendere in campo in terra olandese, nella sfida all’AZ Alkmaar valida per la penultima giornata di Europa League, lasi riprende ladella classifica del campionato in solitaria, vincendo il turno infrasettimanale in programma tra martedì ed oggi. Un pirotecnico 4-5 col, sul manto erboso del Centro Sportivogna Centro, quello confezionato dai ragazzi di, in una gara a folate, dalle mille emozioni e che regala tre punti fondamentali per il proseguo della stagione.Le difficoltà di un ultimo periodo altalenante per i baby giallorossi si manifestano subito ad inizio gara, con i locali che vanno in vantaggio al 10?, con Valentini che colpisce dida situazione di calcio d’angolo, e sfiorano il raddoppio cinque minuti più tardi, con la difesa dellache salva sulla linea la conclusione di Arpino.