Roma agguato in centro | 70 tifosi spagnoli aggrediti da ultras della Lazio

, 23 gennaio 2025 – Violenza in pienodove, in via Leonina, un gruppo di 70è stato aggredito un gruppo di circa 80 persone, si presume riconducibile alla tifoserialaziale. Tresono stati accoltellati E’ accaduto ieri sera, 22 gennaio, intorno alle 23. L’è avvenuto alla vigilia del match-Real Sociedat che si disputerà questa sera allo stadio Olimpico.Nello scontro sono stati usati oggetti contundenti e armi da taglio. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivopolizia. Sul posto sono stati sequestrati oggetti utilizzati per l’aggressione. Alcunisono stati identificati nelle aree limitrofe al luogo dell’aggressione. Sono in corso approfondimenti investigativi anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.