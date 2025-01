Gqitalia.it - Robert Pattinson è l'ultimo entrato nel culto delle Salomon

Se date un'occhiata alla collezione sneaker di, troverete tre marchi: adidas è presente, così come Dior e un singolo paio di Air Jordan. Più precisamente la mitica collaborazione con Dior di cinque anni fa. Ma ieri l'attore britannico ha aggiunto un quarto marchio al mix. Benvenute!Pochi giorni dopo aver partecipato al National Board of Review Gala di New York,è volato a Seoul per promuovere il suo prossimo film, Mickey 17. In occasione di una conferenza stampa con il regista Bong Joon-ho, la star di The Batman ha indossato un paio di. Ma mentre la maggior parte degli appassionati che si dedicano alla corsa sceglie la XT-6 o la Speedcross 3 o ancora la ACS Pro, che ultimamente sta riscuotendo molto successo, lui ha scelto una silhouette un po' più sottovalutata: la Jungle Ultra Low.