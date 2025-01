Juventusnews24.com - Risultati Europa League, la Roma crolla contro l’AZ Alkmaar: Djalo sconfitto con il suo Porto

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: ecco come sono andate le sfide delle 18:45 della competizione europea: tutti i dettagliLaperde sul campo delper 1-0: un gol subito negli ultimi 10? condannano la banda di Ranieri alla sconfitta che li fa rimanere a 9 punti. L’ultima giornata disarà decisiva per confermare il passaggio ai playoff.Ildel bianconero in prestitoè stato1-0 dall’Olympiacos: vittoria anche del Tottenham per 3-2l’Hoffenheim.Leggi su Juventusnews24.com