Ristoratore subisce furto e lancia appello ai ladri | Costituitevi e vi assumo pago 1400 euro al mese

NAPOLI – Non è rabbia il sentimento che prevale in Antonio Visconti,napoletano, dopo ilsubito nella notte presso il suo bistrò Funè Fucina Cafè, situato tra piazza Trieste e Trento e la Galleria Umberto I, nel cuore della città. Piuttosto, una sorprendente voglia di trasformare un episodio negativo in un messaggio di speranza.Visconti, insieme al socio Gennaro Pelliccia, ha deciso dire untanto inusuale quanto esemplare: offrire un lavoro aiche lo hanno derubato. “Sì, certo, la rabbia c’è, ma voglio che prevalga un altro sentimento. Ognuno deve fare la sua parte per costruire un messaggio positivo, e oggi questo è quello che mi sento di fare”, ha dichiarato.La scorsa notte due uomini hanno scassinato gli infissi del locale, portando via 2.500in contanti.