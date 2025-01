Scuolalink.it - Rifinanziamento del fondo contro la povertà educativa: appello al governo Meloni

Leggi su Scuolalink.it

Undici grandi città italiane, tra cui Napoli, Roma e Milano, si uniscono in undeciso al, chiedendo di rifinanziare ilper il contrasto alla. Questo strumento, considerato cruciale per il benessere sociale, ha sostenuto oltre 500.000 minori in situazioni di fragilità attraverso centinaia di progetti educativi. I sindaci e le istituzioni locali hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Giorgia, e al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per sottolineare l’importanza di preservare questo, descritto come “imprescindibile nel contrasto alle disuguaglianze e nel mantenimento della coesione sociale”. Marco Rossi Doria: “Unper i bambini e adolescenti in” Marco Rossi Doria, tra i primi a lanciare l’allarme, ha ricordato che in Italia oltre 1,3 milioni di bambini vivono in condizioni diassoluta, mentre altri 2 milioni affrontano larelativa.