Renato Veiga, la Juventus sceglie il difensore low cost

A dieci giorni dalla fine della sessione di riparazione del calciomercato, chiusura fissata per la mezzanotte del 3 febbraio, laha mosso il primo passo per dare a Thiago Motta rinforzi in difesa. Il reparto che è stato privato fino al termine della stagione di Bremer e Cabal, entrambi infortunati di lungo corso per rottura dei legamenti del ginocchio. Il nome prescelto, il primo nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli, è quello di Robertodel Chelsea.Ventuno anni, di mestierecentrale con capacità di giocare anche a sinistra,è stato scelto proprio per l'adattabilità tattica che è uno dei presupposti per piacere all'allenatore che sta ridisegnando il progetto sportivo dei bianconeri. Giuntoli lo aveva seguito come pista nelle ultime settimane, ma la soluzione dell'incastro è stata resa possibile dalla scelta del Chelsea di aderire alla formula del prestito senza alcun obbligo che condizionasse laa un successivo acquisto.