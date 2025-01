Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, nuovo retroscena: «Il Chelsea faceva resistenza, così Giuntoli lo ha convinto a cedere». Cosa è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sul difensore portoghese in arrivo. Il, poisarà il prossimo colpo in entrata del calciomercato. Il club bianconero ha ottenuto il via libera per il prestito secco fino a giugno del difensore, vincendo le iniziali resistenze delnei confronti delle proposte provenienti dall’Italia.Come spiega il Corriere dello Sport, da Londra attendevano una proposta dal Borussia Dortmund,che però non è mai arrivata.ha quindi lavorato ai fianchi la dirigenza inglese, ottenendo l’ok dopo l’ultimo blitz londinese.Leggi sunews24.com