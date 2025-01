.com - Renato Veiga, chi è il nuovo colpo della Juventus

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lapiazza un altronel calciomercato di gennaio 2025. Secondo le news delle ultime ore, dopo aver accolto Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri rinforzano ancora la difesa con, giovane portoghese in arrivo dal Chelsea. Il giocatore, su cui era forte anche l’interesseLazio, arriva in prestito secco e oneroso, quasi 5 milioni di euro, fino al prossimo giugno. Ma chi èè un terzino sinistro portoghese di appena 21 anni, classe 2003, che può occupare più ruoli difensivi. La sua duttilità è uno dei fattori che ha convinto laa investire, anche se soltanto per sei mesi, su di lui, con il giocatore che, oltre che sulla fascia sinistra, può essere impiegato da centrale, braccetto in una difesa a tre e addirittura da mediano.