Quotidiano.net - Real Madrid domina la Deloitte Football Money League 2025 con 1 miliardo di euro di entrate

Ilè il 're Mida' del calcio, è la prima squadra a produrre undidiin una singola stagione. Emerge dalla classifica. Insieme i Top 20 club per fatturato a livello globale hanno registrato ricavi per una cifra record di 11,2 miliardi di, in crescita del +6% rispetto alla stagione precedente. Sul podio seguono Manchester City (838 milioni di), Paris Saint-Germain (806 milioni), Manchester United (771 milioni) e Bayern Monaco (765 milioni). Le uniche italiane in classifica sono Milan, Inter e Juventus. Milan al 13esimo posto con 397.600e Inter con 391 miladi fatturato al 14esimo; la Juventus è il club che ha registrato il calo più significativo in classifica (356 milioni di), passando dall'11° al 16° posto, la posizione più bassa del club nella storia della, soprattutto a causa dell'assenza dal calciopeo nel 2023/24.