Real Madrid da record: primo club a fatturare 1 miliardo di euro

Ilsempre più nella storia del calcio. Ildi Florentino Perez è ilnella storia a registrare un fatturato superiore a 1di(1,05 per l’esattezza) in una sola stagione. Lo ha certificato il 28esimo report Football Money League, ricerca di Deloitte Sports Business Group, relativo al 2023-24. Le prime 20 società al mondo hannoizzato complessivamente 11,2 miliardi con aumento del 6 per cento rispetto all’anno precedente. I dati hanno certificato ancora una volta l’incidenza degli stadi sulle entrate: solo dalle partite i Blancos hanno incassato 248 milioni, grazie al completamento del nuovo Bernabeu, pari al doppio del 2022-23. In crescita del 19 per cento i ricavi commerciali, saliti da 403 a 482 milioni con merchandising e nuove sponsorizzazioni.Fatturato stagionale: confermato l’impatto degli stadi sulle entrateVinicius Junior, stella del(Getty Images).