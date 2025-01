Juventusnews24.com - Ravezzani spiazza: «Vlahovic o Thiago Motta, da che parte sto? Dalla parte di Allegri, ecco perché»

di Redazione JuventusNews24i tifosi bianconeri:cosa ha detto sue sul momento del clubIl giornalista Fabioha analizzato a TMW Radio per analizzare il momento della Juve e in particolare dell’attaccante bianconero.PAROLE – «con, nel senso che un anno fa di questi tempi, che aveva delle colpe, era incolpato anche di tutto e del fatto chenon segnava. Evidentemente è un buon giocatore ma non un campione. Non è uno che gioca per la squadra. Capisco chea un certo punto lo ha emarginato, ma puoi farlo se hai un’alternativa importante. Altrimenti devi recuperarlo. Non puoi ridurre un giocatore così, ti sei giocato un capitale che può esserti ancora utile».Leggi su Juventusnews24.com