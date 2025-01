Ilnapolista.it - Rashford alla fine dovrà farsi andar bene lo United, era conteso da Dortmund e Milan (The Guardian)

Marcusmolto probabilmente rimarrà in Premier. Lo voleva il, poi il Napoli, poi la Juve, poi il, poi il Barcellona. È stato sul taccuino di molti – in effetti è un gran bel giocatore – per tre settimane, ma per diverse ragioni loha preferito tenerselo. Sia perché non si sono create effettivamente le condizioni adatte per la cessione e sia (forse) perché i Red Devils hanno venduto Antony e stanno vendendo Garnacho (al Chelsea?). Ne parla il Thesta accettando l’idea di dover restare a Manchester un’altra stagione (The)Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano inglese:“Marcusaccetta che potrebbe dover restare al Manchesterper il resto della stagione dopo non essere riuscito a ottenere un trasferimento nelle prime tre settimane e mezza dellastra di mercato.