Ilfogliettone.it - Rapporto Istat 2024: l’Italia leader europeo per valore aggiunto agricolo

Leggi su Ilfogliettone.it

Nel, l’agricoltura italiana ha vissuto un anno di notevole rinascita, registrando incrementi significativi sia nei volumi produttivi che nel. Secondo un recente report dell’, i volumi della produzione agricola sono aumentati dell’1,4%, mentre ilha segnato un aumento del 3,5%, posizionandocometra i paesi dell’UE27 per. Tuttavia, non mancano le sfide e le aree di miglioramento.Settori in crescita e in caloIl settore delle coltivazioni ha guidato la crescita con un aumento del 1,5%, seguito da un incremento del 0,6% nel comparto zootecnico. Tuttavia, le attività dei servizi agricoli hanno visto una flessione del 1,5%. Un dato positivo emerge dalle attività secondarie correlate, come la trasformazione dei prodotti agricoli, con un aumento del 5,2%.