Liberoquotidiano.it - "Proprietà intellettuale e innovazione: strategie per proteggere e potenziare il business delle Pmi": il convegno di Alibaba e "Il Tempo"

Favorire la crescitapiccole e medie imprese italiane attraverso l'e-commerce e, al con, tutelare ladei prodotti Made in Italy dai rischi presenti nell'ecosistema del commercio on-line, valorizzandone così il ruolo decisivo nello sviluppo del tessuto economico. Questo il tema centrale del grandetenutosi ieri nel cuore di Roma, a Palazzo Wedekind, organizzato dain collaborazione con Il, dal titolo «perilPmi», a cui hanno partecipato, tra gli altri, Matthew Bassiur, vicepresidente die Head of Global IP Enforcement, Licia Ronzulli, Vice Presidente del Senato, Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al MinisteroImprese e del Made in Italy, Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, Roberto Liscia, Presidente Netcomm, Claudio Bergonzi, Director Global IP Enforcemente Luca De Carlo, presidente della 9° Commissione del Senato e Valentina Grippo, vicepresidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati.