Pronto soccorso al collasso e carenza di medici: il caso a La7

Tempo di lettura: 2 minutiIl caos che da anni contraddistingue l’accesso aldell’Ospedale Moscati di Avellino (LEGGI QUI) torna sui canali nazionali, stavolta nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira” in onda su La7,Il reportage, curato dalla giornalista Cristina Liguori, evidenzia come, anche a causa dell’influenza stagionale, gli ospedali campani siano allo stremo e quello di Avellino non è esule.” ilsi trova a gestire il doppio o il triplo dell’utenza prevista, non può rispondere adeguatamente, perché l’organico è quello”, dice un’addetta del 118.E il primario delAntonio Maffei precisa: “I locali delsono affollati più del normale Nel corso degli anni, il governo nazionale ha ridotto il numero dei posti letto negli ospedali, ma non si è provveduto contestualmente a potenziare i servizi sul territorio per offrire soluzioni alternative all’assistenza ospedaliera.