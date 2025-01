Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Sassuolo: vince il miglior attacco

è una partita della ventitreesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Ne ha mandato diversi di segnali ilin questo campionato: l’ultimo proprio domenica scorsa contro il SudTirol. Due volte in svantaggio, la squadra di Fabio Grosso è riuscita are segnando nel secondo tempo quattro reti. Sì, perché è proprio lì davanti che gli emiliani hanno gli uomini in grado di fare la differenza.il(Lapresse) – Ilveggente.itL’anticipo del venerdì di Serie A mette di fronte la prima della classe, gli ospiti appunto, contro la terza, lo. Ha perso un po’ di terreno dal Pisa la formazione ligure, ma nell’ultima trasferta contro la Carrarese ha dimostrato di essere una squadra in ripresa.