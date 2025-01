Puntomagazine.it - Profluvio il romanzo di Luca Viozzi

è il terzothriller di. Ilnon narra solo una vicenda oscura, ma anche una storia di straordinario coraggio«Elena Russo aveva sfidato il destino con la sua piccola utilitaria bianca quando un tergicristallo si ruppe. Alla radio la voce calda dello speaker ripeteva il comunicato diramato dal sindaco della città di San Benedetto del Tronto. “Questo è il momento di pensare alla nostra sicurezza e alla nostra salute. Purtroppo è una situazione che non riusciamo più a gestire e monitorare. La realtà che stiamo vivendo può protrarsi per diverse ore, quindi cerchiamo di mantenere la calma. Sono momenti difficili e esorto tutti, ripeto, nessuno escluso, a restate al sicuro presso le proprie abitazioni!”»: “” è il terzothriller di, in cui è narrata la storia di Elena, una ragazza ventenne che si trova ad affrontare una spaventosa tempesta per raggiungere la sua famiglia in difficoltà, ma che è costretta a fermarsi a causa del peggioramento del temporale e del mal funzionamento della sua automobile.