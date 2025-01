Quotidiano.net - Procura di Milano chiude inchiesta su diffamazione e odio razziale contro Liliana Segre

Ladiha chiuso l', in vista della richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di dodici persone accusate die istigazione a delinquere per motivi dinei confronti della senatrice a vita, e testimone della Shoah,. L'indagine, con al centro insulti e minacce soprattutto via social e via e-mail, è coordinata dal pm Nicola Rossato e daltore Marcello Viola e ha portato anche alla richiesta di una quindicina di archiviazioni tra cui quella nei confronti di chef Rubio alias Gabriele Rubini.