Ilrestodelcarlino.it - Primavera in campo. C’è la Roma capolista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladel Cesena, oggi, di scena alcentrale di Martorano, alle 16. Un appuntamento sicuramente da non perdere. Arriva ladel campionato1, la squadra dall’attacco più prolifico, una squadra che finora ha conquistato più punti in trasferta che sul suo terreno. Una occasione per i ragazzi allenati da Nicola Campedelli prima di tutto di migliorare la classifica e di dimostrare che le amnesie difensive che sono costate la sconfitta suldel Lecce sono state solo un episodio. Servirà una prestazione attenta, tecnicamente all’altezza come quella proposta contro l’Empoli quando il Cesena fu travolgente nel primo tempo e tatticamente inappuntabile nella ripresa quando si è trattato di controllare la gara. Domenica scorsa Nicola Campedelli ha scelto di tenere inizialmente in panchina Perini, Castorri, Pitti e Ronchetti nell’ambito delle rotazioni che logicamente vanno adottate quando sono in programma due incontri ravvicinati.