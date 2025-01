Lanazione.it - Preso a pugni sul treno: "Aggredito senza motivo"

Leggi su Lanazione.it

"Ero sulalla stazione di Arezzo, quando un uomo mi haalcun. Dueben assestati che mi hanno fatto finire all’ospedale". Ce lo racconta Andrea Drago conosciutissimo in città per essere tifoso dell’Arezzo e quartierista di Porta del Foro. Andrea era alla stazione con un’amica. Dopo una giornata di lavoro come magazziniere al Conad, stava aspettando ilper tornare a casa a Giovi. "Stavo parlando con la mia amica, quando un uomo di circa 40 anni, marocchino si è avvicinato e mi ha chiesto: “Conosci questa ragazza?”. Gli ho risposto di sì". Una domanda strana, ma che non aveva certo fatto presagire cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Ilper Giovi nel frattempo è in partenza: "Una volta salito, il marocchino mi ha seguito. Non ci ho fatto troppo caso, ma dopo un istante mi sono sentito afferrare per i vestiti e poi tirarmi.