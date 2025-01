Lanazione.it - Prato, c'è l'agibilità definitiva per lo stadio Lungobisenzio

, 23 gennaio 2025 - Loha ottenuto l’. Lo ha deciso questa mattina, 23 gennaio, la commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo al termine del sopralluogo all’impianto sportivo di via Firenze. La verifica tecnica ha riguardato in particolare, la staticità delle quattro torri faro su cui il Comune diha effettuato prove tecniche ad hoc e prodotto specifiche certificazioni per dimostrarne la tenuta. L’permetterà l’uso delper eventi fino a un massimo di duemila spettatori e consentirà una programmazione con tempistiche più ampie anziché condizionata alle scadenze dei permessi provvisori. “Ringrazio gli uffici per il grande lavoro che è stato fatto in questi mesi per arrivare a un risultato che ci consente maggiore tranquillità nell’uso dell’impianto.