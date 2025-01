Lanazione.it - Poggibonsi: mobilità green. Da sabato sarà in funzione la pista ciclabile e pedonale

. A scuola in bicicletta, meno traffico e una citta più vivibile. Dainlache da Romituzzo arriva all’Istituto tecnico Roncalli e all’ospedale di Campostaggia attraversando via del Ponte Nuovo e via Senese. I lavori sono stati ultimati nelle settimane scorse unitamente a tutte le opere di finitura sulla parte in quota, quella che dal Roncalli va verso via Fortezza Medicea, sugli attraversamenti, sulla segnaletica. Il percorso, tutto illuminato, è stato realizzato con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza destinate alla rigenerazione urbana ed è costato oltre un milione di euro. "L’opera è completata salvo alcuni elementi di arredo che nelle prossime settimane andranno ad arricchire il percorso – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino, – Il percorso, già in parte utilizzato dalle persone,daprossimo completamente fruibile.