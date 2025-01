Lanazione.it - Pisa, Gabriele Marciacane presenta il suo libro sulla stampa a Pisa dal 1860 al 1914

, 23 gennaio 2025 - Domani, venerdì 24 gennaio,presenterà il suo"Giornali e Riviste edite adall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale. Repertorio dellaperiodica dalal". Si tratta di un Repertorio dai risvolti interessanti e curiosi. Una lettura che fa comprendere a un vasto pubblico anche di non addetti ai lavori il pensiero che circolava ai tempi in cui, finalmente, l'Italia si era unita ma si profilava lo scenario di una grande guerra, la prima del secolo scorso. Lazione avverrà nella biblioteca universitaria diche ha sede in Piazza S. Matteo in Soarta n.2 alle ore 16.00. La cittadinanza è invitata. Ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni si può telefonare al n. 339 5331799. Nato ada madrena e padre cagliaritano, dopo la maturità classicasi è laureato in Antropologia Culturale alla facoltà di Magistero dell’Università di Firenze.