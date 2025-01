Secoloditalia.it - Persino Bizzarri demolisce la sinistra : “La peggiore della storia, infantile e rabbiosa”

Leggi su Secoloditalia.it

Lucala: “Lacontinuerà a lagnarsi del terzo bagno e dell’impresentabilità dei vincenti senza girarsi mai verso quello specchio che rifletterebbe quella loroinadeguatezza”Un risveglio bizzarro. Il comico, attore e conduttore televisivo Lucaoggi non risparmia nessuno. Così, nel suo ultimo podcast per Chora Media — titolato con provocatoria genialità “W Musk, W Trump, W Tse-Tung” — si lancia in un’analisi spietata e irresistibilmente divertenteamericana e nostrana.“Dalla parte giusta? No, forse viviamo in un mondo immaginario”«Capita alle volte che qualche concetto io le debba ribadire. E oggi ripeto quellopassione per il perdente. Sono sempre infastidito dall’esaltazionevittoria, dei festeggiamenti», esordisce, sintetizzando in poche parole la sua disillusione verso un progressismo che si crogiola nel proprio presunto moralismo.