Quifinanza.it - Perché Trump usa i dazi per la guerra commerciale all’Europa se siamo alleati?

Leggi su Quifinanza.it

Quando parlanon ci si annoia mai. A Davos il neo presidente americano è tornato a minacciareagli Stati Ue, ribadendo i toni di quellache già nel 2016 era un pallino della sua ricetta economicista.Il tycoon ha poi detto alle aziende europee di dover esportare le loro filiali e di produrre sul territorio degli Stati Uniti. Ma non eravamoce l’ha con l’EuropaI grandi imperi, tra cui gli Usa, non vivono di economia. L’economia è il collante con cui tengono insieme la rete di province e satelliti nel loro campo d’influenza, in primis l’Europa.questo va ricordato:satelliti, più chedegli Usa. Assodato questo, interpretare le parole di Donaldpuò risultare più facile al netto della retorica anti-europea, autentico cavallo di battaglia della sua corsa presidenziale.