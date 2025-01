Ilfattoquotidiano.it - Pensioni, la Ragioneria aggiorna le previsioni sui requisiti (in attesa che il governo decida): nel 2040 serviranno 68 anni e 1 mese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lagenerale dello Stato hato nei giorni scorsi il documento con ledi spesa per lee iche saranno richiesti nei prossimiper lasciare il lavoro, tema che nelle scorse settimane era finito al centro di una polemica politica dopo che l’Inps ha incorporato nel suo simulatore un aumento dell’età pensionabile dal 2027. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha nel frattempo annunciato di voler sterilizzare il prossimo adeguamento dell’età di uscita all’aspettativa di vita, decisione che andrà ufficializzata nei prossimi mesi. Nel frattempo il dipartimento del Mef procede comunque il proprio lavoro “tecnico” sulla base delle stimete.Le nuove tabelle basate sullo scenario demografico Istat mediano base 2023 – indell’mento – dicono che nel 2027 per accedere alla pensione di vecchiaia ai lavoratori dipendenti del settore privato67e tre mesi (tre in più rispetto alla situazione attuale, come risultava dagli applicativi Inpsti) mentre per quella di anzianità indipendente dall’età anagrafica occorreranno 43e 1di contributi per gli uomini e 42 e 1per le donne contro gli attuali 42 e 10 mesi e 41 e 10 mesi.