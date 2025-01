Inter-news.it - Pedullà: «Inter veloce verso il G8, fondamentale per due motivi»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato le vittorie die Milan in Champions League. Per quanto riguarda i nerazzurri, il giornalista ha parlato dell’importanza di raggiungere gli ottavi direttamente.VITTORIE PESANTI – Nel suo editoriale mattutino su Sportitalia, Alfredoha commentato il doppio successo milanese die Milan in Champions League, rispettivamente contro Sparta Praga e Girona. In gol i due giocatori principi, ovvero Lautaro Martinez lato nerazzurro e Rafael Leao lato rossonero. Adesso per entrambe basta veramente poco per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ai nerazzurri di Inzaghi basta un punto da conquistare contro il Monaco mercoledì prossimo a San Siro. Il giornalista ha commentato in questo modo la serata di ieri: «Due vittorie dovevano essere e due vittorie sono state.