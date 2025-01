Pearl Abyss e Black Desert i giocatori donano 67000 EUR a Medici Senza Frontiere

Game-experience.it - Pearl Abyss e Black Desert, i giocatori donano 67,000 EUR a Medici Senza Frontiere

ed idiMobile hanno donato collettivamente 100 milioni di KRW (67.000 EUR) a(MSF) tramite eventi e missioni in-game, segnando il loro sesto anno di partnership. I fondi sosterranno iniziative mediche essenziali in Nigeria, tra cui il trattamento Noma, centri per il colera, programmi di malnutrizione e servizi sanitari nelle zone di conflitto.Nello specifico,, in collaborazione con gli avventurieri dei suoi popolari giochiMobile, ha annunciato una donazione di 100 milioni di KRW (circa 67.000 EUR) all’organizzazione medico-umanitaria internazionale(MSF), nota anche come, tramite la sua filiale coreana.In questo sesto anno di partnership trae MSF Corea, i fan sono più ferventi che mai nel supportare gli sforzi umanitari tramite speciali eventi di gioco tenuti alla fine dell’anno scorso, con ogni gioco che ha contribuito con 50 milioni di KRW.