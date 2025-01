Paolo e Sonia… Bonolis-Bruganelli Laura Freddi parla colpisce e affonda sul caso dei presunti tradimenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono stati una delle coppie televisive più belle degli anni Novanta,, e nonostante sia passata una vita da quel periodo ogni tanto la loro storia torna sotto i riflettori. Questa volta è stata la showgirl are del famoso ex, ma ha anche annunciato che presto convolerà a nozze con Leonardo D’Amico, suo compagno e padre di sua figlia Ginevra, nata dal loro amore nel 2018 e che ha appena compiuto sette anni.“Stiamo scegliendo la location – ha confessato in una intervista rilasciata a Monica Setta – e l’abito che sarà sicuramente bianco, perché mi sposerò finalmente in Chiesa”. In passato,aveva confessato di voler invitare alla cerimonia anchee Sonia, ma dopo il divorzio dei due solo il suo famoso ex fidanzato potrebbe presenziare alle nozze.