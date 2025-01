Oasport.it - Pallamano, la Germania è ancora troppo forte: sfuma il sogno dell’Italia ai Mondiali

Ai2025 dil’Italia ci ha provato. In una sfida giocata con identità, tecnica, tattica e cuore, gli azzurri hanno ceduto alla fine con lo score di 34-27 alla, vicecampionessa olimpica in carica, che si è presa così il biglietto per i quarti di finale della manifestazione. Di seguito la cronaca del match. LA CRONACALa partita all’interno del Jyske Bank Boxen inizia con un copione quasi inatteso: lapare intimorita dall’Italia. È vero che è Koster a portare avanti i teutonici, ma la reazione azzurra è pazzesca: arrivano il pari di e il 2-1 di Pirani. I gemelli Mengon vanno a referto per griffare il momentaneo 4-2, poi però Pirani concede un sette-metri e subisce anche una penalità: reti di Kastening e Uscins, la seconda molto fortunosa all’interno di un’azione rocambolesca.