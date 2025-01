Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-GIRONA 1-0: Leao e Maignan decisivi, riecco Bennacer

Voti, top e flop del match di San Siro valevole per la settima giornata di Champions League. Ecco i migliori e i peggioriIlbatte ile vola al sesto posto in classifica in Champions League. I rossoneri di Sergio Conceico ringraziano Rafa, che sblocca il match, grazie ad un assist di un ritrovato Ismael. Poi ci pensa Mike, con tre interventi. Male Alvaro Morata, da rivedere Theo Hernandez.DI1-0:(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:7Emerson Royal s.v – Dal 3? Calabria 6Gabbia 6Pavlovi? 6Hernández 5,57 – Dal 75? Pulisic s.v.Fofana 6Musah 6,5Reijnders 6 – Dal 75? Terracciano s.v.7Morata 5 – Dal 63? AbrahamAll. Conceicao 6,5Gazzaniga 6Francés 5,5D.