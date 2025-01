Ostia parte la riforestazione | L’obiettivo è aumentare il patrimonio boschivo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025- “sul Municipio X di Roma Capitale, si. Grazie ai fondi straordinari del PNRR ed al canale preferenziale per l’utilizzo di queste importanti risorse, stando il piano didel Municipio X che vede Città Metropolitana come soggetto attuatore. Condi implementare il nostro, tutelando e valorizzando il nostro territorio anche in chiave di sostenibilità ambientale, sono iniziati gli interventi per nuove piantumazioni nelle aree individuate dai tecnici del Dipartimento.” Così Marco Possanzini, Presidente Commissione Municipale “PNRR, Giubiileo.“Nello specifico parliamo della Pineta delle Acque Rosse (18 ettari), di Acilia Malafede (3,3 ettari) della Tenuta di Castelporziano, delle aree verdi in zona Dragoncello- continua- Saranno effettuate vere e proprie riforestazioni con specie autoctone, in proporzione 70% alberi e 30% arbusti.