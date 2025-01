Ilnapolista.it - Osimhen potrebbe seguire Kvara al Psg in estate, il club può pagarlo 75 milioni in diverse trance (TeamTalk)

Leggi su Ilnapolista.it

Napoli e Psg, durante la trattativa per portare Khvichatskhelia in Francia, pare abbiano cominciato a discutere in merito a Victor. Il centravanti nigeriano è ora in prestito al Galatasaray e inlascerà definitivamente gli azzurri.le orme del georgiano.Napoli e Psg hanno iniziato a discutere anche del futuro diIl giornalista Rudy Galetti sul portalescrive:Paris Saint-Germain e Napoli hanno parlato di Victorcome possibile operazione per l’. Ilfrancese è da tempo interessato all’attaccante nigeriano e la prossimaessere quella giusta per un trasferimento al Psg.è ora impegnato con il Galatasaray ed è determinato a rimanere in Turchia fino all’, con l’obiettivo di vincere un trofeo con il suo attuale