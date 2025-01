Oscar 2025 | la cerimonia non prevederà più le esibizioni dal vivo delle Canzoni Originali

Leggi su Cinefilos.it

: lanonpiù ledalGlisaranno un momento per onorare la città di Los Angeles in mezzo alla devastazione causata dagli incendi boschivi. Oltre a questo, l’Academy ha condiviso gli altri sulladi quest’anno.In una lettera inviata ai membri dell’Academy, il CEO Bill Kramer e la Presidente Janet Yang hanno delineato i piani per la 97adegli, che si terrà, per l’Italia, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo. L’annuncio arriva subito dopo i devastanti incendi di Los Angeles, e l’Academy che ha colto l’occasione per sottolineare il suo impegno per la resilienza dell’industria cinematografica e della sua città natale.“I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti voi per la vostra compassione e il vostro supporto nelle ultime settimane”, così comincia la lettera, esprimendo solidarietà con le persone colpite dagli incendi che hanno travolto la contea di Los Angeles.