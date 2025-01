Lettera43.it - Oscar 2025: chi corre per l’Italia

Leggi su Lettera43.it

Nomination agrodolci peragli. Alla delusione per l’esclusione di Vermiglio dalla corsa per i migliori film internazionali si contrappone infatti l’entusiasmo per la prima candidatura in carriera di Isabella Rossellini, romana classe 1952. L’attrice romana debutterà al Dolby Theatre di Los Angeles grazie alla sua performance in Conclave di Edward Berger, in cui ha interpretato Suor Agnes, che le aveva fatto ottenere anche la candidatura ai Golden Globes. Dal debutto nel 1976 ha ottenuto diversi riconoscimenti in tutto il mondo, recitando anche per David Lynch – con cui ha poi avuto una relazione lunga cinque anni – e Robert Zemeckis solo per citarne alcuni. In bacheca un David di Donatello onorario e due Nastri d’Argento, l’ultimo dei quali ricevuto nel 2024.Chi è Isabella Rossellini, candidata ai premiper ConclaveL’attrice italiana Isabella Rossellini (Getty Images).