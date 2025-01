Tpi.it - Oscar 2025, annunciate le nomination: Isabella Rossellini candidata come migliore attrice non protagonista

letra le candidateC’è anche l’italiana naturalizzata statunitensetra le candidate aglidi cui sono statetutte le.Rinviate a causa degli incendi che hanno devastato Los Angeles, lesono state annunciata nella giornata di giovedì 23 gennaio dallo sceneggiatore By Bowen Yang e dall’Rachel Sennott.La cerimonia di consegni degli ambiti premi cinematografici si terràprevisto il 2 marzo al Dolby Theater di Los Angeles e sarà condotta da Conan O’Brien.La serata, tuttavia, sarà un po’ diversa dal solito a causa degli incendi che hanno investito la California. La cerimonia verrà trasformata in un omaggio ai pompieri e ai volontari che hanno lavorato duramente per domare le fiamme e vi sarà una raccolta fondi.