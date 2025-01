Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 23 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi23? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi23:ArieteCari Ariete, la Luna dissonante vi rende un po’ fiacchi, apatici, a tratti anche tesi e “pericolosamente” nervosi. Evitate situazioni stressanti e dedicate più tempo al riposo, solo così non troverete ulteriori problemi.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, vi attendono novità intriganti, con un cielo del genere sarà impossibile non avere benefici.