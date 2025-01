Ilrestodelcarlino.it - "Opera per tutti", alla scoperta del Rigoletto nel foyer del teatro La Nuova Fenice di Osimo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per– dietro le quinte del melodramma" è un viaggio magico e profondo nel mondo dell’per scoprire la sua bellezza universale. Un’esperienza che incanta, dagli esperti a coloro che la ascoltano per la prima volta. Il secondo imperdibile incontro con il maestro Michele Pirani è in programma oggi pomeriggio alle 18.30 aldelLadi. Oggi l’appuntamento è incentrato suldi Giuseppe Verdi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Quelli precedenti hanno avuto un ottimo riscontro dal pubblico raccolto nel gioiellino delin pieno centro. L’ultimo appuntamento che chiude la rassegna, organizzata dbiblioteca comunale "Cimi" è in programma il 27 febbraio, stesso posto e stessa ora, con un omaggio a Gioachino Rossini e il suo "Il barbiere di Siviglia".