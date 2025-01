Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, a Istanbul peggior ko di sempre in Eurolega

(Turchia) - Una botta così l’non l’aveva mai presa.viene sonoramente battuta dall’Efes, dove l’ex coach Luca Banchi pronuncia il primo hurrà della sua esperienza turca. Il punteggio è inequivocabile con l’Efes vittorioso per 110-66, per l’Armani si tratta del ko più pesante diin. Per, priva di Mirotic e Causeur, oltre che del lungo degente Nebo, è una sconfitta pesante (0-2 negli scontri diretti) alla vigilia di un ciclo di partite molto tosto (giovedì 30 al Forum arrivano i campioni d’Europa del Panathinaikos). Di certo la situazione infortuni non aiuta, ma l’approccio è stata davvero remissivo, quasi come se il risultato fosse già scontato. Un brutto passo indietro. Non c’è nulla da salvare, il miglior realizzatore è Armoni Brooks con 13 punti , Zach LeDay chiude a quota 10 in 21’ (l’unica nota lieta è che il suo infortunio è superato), ma il dato della valutazione totale chiarisce ancora di più la differenza messa in campo dalle due squadre: 148-50 per i turchi.