Metropolitanmagazine.it - Nuovo incendio a Los Angeles: ordine di evacuazione per più di 30mila persone

Unrapidoè scoppiato nella contea di Los, costringendo decine di migliaia dia evacuare. L’di Hughes è divampato mercoledì mattina a circa 45 miglia a nord-ovest della città di Los, vicino al lago Castaic, in una zona montuosa che confina con diverse aree residenziali e scuole.L’è cresciuto fino a oltre 9.200 acri in diverse ore mercoledì, alimentato dai venti e dalla vegetazione secca. Nessuna casa o attività commerciale è stata danneggiata e i vigili del fuoco hanno espresso fiducia nel riuscire a tenere l’sotto controllo.Ilè localizzato a nord dei due enormi incendi, ancora in corso, che hanno distrutto diversi quartieri nell’area di Losall’inizio di questo mese. Le notizie locali hanno mostrato i residenti nei pressi dell’di Hughes che irroravano le loro case e i loro giardini con acqua corrente, mentre altri si precipitavano a evacuare i quartieri.