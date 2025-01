Linkiesta.it - Nuove promesse e conclamati geni corrono ai ripari della fashion week uomo

Se non l’avessimo già capito, è chiaro dopo questa striminzita settimana di Pitti e Milano moda uomo (relativa all’autunno inverno 2025), che il settore è in crisi. E non si parla qui di numeri – e infatti quelli del Pitti 107 sono buoni: tredicimilatrecento compratori registrati, di cui cinquemila dai mercati esteri, con un’inflessione positiva di questi ultimi, che salgono del 6,5 per cento –, quanto di una generalizzata crisi di autorevolezza, afflizione che però l’Italia condivide con la Francia e con gli altri principali mercati nei quali la moda è una voce rilevante del Pil.Le motivazioni sono variegate, alcune storiche, e quindi senza colpevoli da inchiodare alle proprie responsabilità, altre richiedono invece un ripensamento del sistema. Certo, i prezzi delle maison sono saliti alle stelle e hanno causato un allontanamentofascia aspirazionale, con i più giovani che hanno preso ormai gusto nell’acquistare falsi d’autore – pardon, i “dupe” –, e di conseguenza riservano poco interesse anche ai validi brandfascia premium, con costi tutto sommato ragionevoli, che espongono al Pitti; alcune maison hanno semplicemente preferito saltare la manifestazionemoda maschile milanese per presentare le collezioni in co-ed a febbraio, come Gucci e Fendi (che pure festeggia nel 2025 il suo centenario).