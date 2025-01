Lanazione.it - Nuova infrastruttura da Montalto a Milano. L’elettrodotto attraverserà la Val di Magra

Val di(La Spezia), 23 gennaio 2025 – Ottimizzare il trasporto di energia elettrica e ridurre i costi di approvvigionamento per favorire una gestione equilibrata e in sicurezza della rete. Il progetto Hypergrid, che punta a favorire l’integrazione delle energie rinnovabili e ad aumentare la capacità di trasporto di energia grazie alla tecnologia della trasmissione in corrente continua, passerà anche da Sarzana e da una parte della Val di. È infatti fissato per martedì prossimo, alle ore 17, l’incontro informativo online organizzato da Terna - società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale – e rivolto alle amministrazioni e alla cittadinanza dei comuni di Sarzana, Castelnuovoe Luni, propedeutico alla realizzazione del nuovo elettrodo. Lungo circa 500 km, il nuovo elettrodo che coinvolgerà ben 5 regioni interessando 36 comuni, sarà in grado di garantire un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni settentrionali.