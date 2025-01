Liberoquotidiano.it - "Non ha grandi armi giuridiche": tam tam impazzito su Sinner, perché l'incubo può finire molto presto

La Wada non hacontronel processo al Tas. Così la pensa almeno Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, come sostenuto nel consueto appuntamento con TennisMania, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport: “Nel caso di Swiatek c'è una colpa e infatti è stata sanzionata, nel caso dila strategia difensiva è volta a dimostrare come non ci sia alcuna colpa, ed è il motivo per cui il tribunale di ITIA ha deciso, se vogliamo, di archiviare il caso, dicendo ‘Per me non c'è colpa o negligenza, nessuna sanzione' — il pensiero del giornalista — Lo scontro con WADA verte su quello, vedremo chi avrà ragione. Io sono convinto che ha ragione, lo dico da fine agosto, vedo che lentamente tanti esperti della materia sono venuti dalla mia parte, all'inizio non erano vicini a me, non avevamo la stessa direzione”.