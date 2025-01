Superguidatv.it - Nomination Oscar 2025: tutti i film candidati

Leggi su Superguidatv.it

Oggi, 23 gennaio, sono state annunciate leagli. La 97ª edizione si terrà, come da tradizione, al Dolby Theatre, e andrà in onda in Italia nella notte tra il 2 e il 3 marzo. Tra attese conferme e qualche sorpresa, scopriamo insieme le candidature di quest’anno.Una delle serate più prestigiose di sempre sta per tornare. Ecco leagliin tutte le categorie:MigliorAnora (Sean Baker) The Brutalist (Brady Corbet) A Complete Unknown (James Mangold) Conclave (Edward Berger)Dune – Part Two (Denis Villeneuve)Emilia Pérez (Jacques Audiard)I’m Still Here (Walter Salles)Nickel Boys (RaMell Ross)Miglior regiaSean Baker – AnoraBrady Corbet – The BrutalistJames Mangold – A Complete Unknown Jacques Audiard – Emilia PérezCoralie Fargeat – The SubstanceMiglior attore protagonista Adrien Brody – The Brutalist Timothée Chalamet – A Complete UnknownColman Domingo – Sing SingRalph Fiennes – Conclave Sebastian Stan – The ApprenticeMiglior attrice protagonistaCynthia Erivo – WickedKarla Sofía Gascón – Emilia PérezMikey Madison – AnoraDemi Moore – The SubstanceFernanda Torres – I’m still hereMiglior attore non protagonistaYura Borisov – AnoraKieran Culkin – A Real PainEdward Norton – A Complete UnknownGuy Pearce – The BrutalistJeremy Strong – The ApprenticeMiglior attrice non protagonistaMonica Barbaro – A Complete UnknownAriana Grande – WickedFelicity Jones – The BrutalistIsabella Rossellini – ConclaveZoe Saldaña – Emilia PérezMigliorinternazionaleI’m still here (Brasile)The Girl with the Needle (Danimarca)Emilia Pérez (Francia)Il seme del fico sacro (Germania)Flow (Lettonia)Migliord’animazioneFlowInside Out 2Memoir of a SnailWallace & Gromit – Le piume della vendettaIl robot selvaggioMiglior colonna sonoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedIl Robot selvaggioMigliori costumiA Complete UnknownConclaveIl Gladiatore IINosferatuWickedMiglior sceneggiatura originaleAnoraThe BrutalistA real PainSeptember 5The SubstanceMiglior sceneggiatura non originaleA Complete UnknownConclaveEmilia PérezNickel BoysSing SingMiglior sonoroA Complete UnknownDune: Part TwoEmilia PérezWickedIl Robot selvaggioMiglior canzone originale“El Mal” — Emilia Pérez“The Journey” — The Six triple eight“Like a bird” — Sing Sing“Mi Camino” — Emilia Pérez“Never too late” — Elton John: Never too lateMigliori effetti visiviAlien: RomulusBetter ManDune: Part TwoIl regno del pianeta delle scimmieWickedMiglior fotografiaThe BrutalistDune: Part TwoEmilia PérezMariaNosferatuMiglior montaggioAnoraThe BrutalistConclaveEmilia PérezWickedMiglior scenografiaThe BrutalistConclaveDune: Part TwoNosferatuWickedMigliori trucco e acconciatureA different ManEmilia PérezNosferatuThe SubstanceWickedMiglior documentarioBlack box diaryNo other landPorcelain warSoundtrack to a coup d’etatSugarcaneMiglior cortometraggio documentarioDeath by numbersI am ready, WardenIncidentInstrumental of a beating heartThe only girl in the orchestraMiglior cortometraggioA lienAnujaI’m not a robotThe last rangerThe man who could not remain in silentMiglior cortometraggio animatoBeautiful menIn the shadow of the CypressMagic candiesWander to wonderYuck!