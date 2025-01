Noi e Loro | trailer del film con Vincent Lindon

Leggi su Cinefilos.it

Noi edelconI Wonder Pictures e Unipol BiograCollection sono lieti di diffondere ilitaliano di Noi e(titolo originale: Jouer avec le feu, The Quiet Son titolo internazionale), il nuovodelle acclamate registe Muriel e Delphine Coulin, nelle sale italiane dal 27 febbraio e presentato in anteprima mondiale alla 81. Mostra del Cinema di Venezia, e premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al protagonista. Tra l’8 e l’11 febbraio gli attori protagonisti faranno un tour delle sale italiane che toccherà le città di Firenze, Milano e Bologna.Dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità, NOI Evede il veteranoaffiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema francese, Benjamin Voisin (Estate ’85, Illusioni Perdute) e Stefan Crepon (Peter von Kant, Lupin).