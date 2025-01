Calciomercato.it - No all’Arabia Saudita per il Milan: “Ecco perché Walker ha scelto l’Italia”

Leggi su Calciomercato.it

Il difensore inglese ha sostenuto le visite mediche e c’è il commento sul suo arrivo in rossoneroKyleè ormai vicino a diventare un nuovo calciatore del. Dopo aver sostenuto le visite mediche, per il difensore inglese manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’ormai ex Manchester City non potrà però debuttare già il prossimo weekend per alcune pratiche burocratiche da sistemare ed è probabile che sarà a disposizione di Conceicao soltanto a partire dalla prossima gara di campionato, il derby contro l’Inter.Noper il: “ha” (LaPresse) -Calciomercato.itIntanto c’è chi parla del suo trasferimento in rossonero: il giornalista inglese Nizaar Kinsella, intervistato da ‘live.it’, ha dato il suo parere sull’approdo adi