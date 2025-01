Game-experience.it - Ninja Gaiden 4 annunciato ufficialmente con un trailer gameplay spettacolare

Teame Platinum Games hanno rotto gli indugi annunciando4, nuovo capitolo della serie che approderà nell’autunno del 2025 su PS5, Xbox Series XS, PC e Game Pass.I fan della saga dipossono finalmente esultare:4 è statosvelato durante l’Xbox Developer Direct 2025. Il, ricco di azione frenetica e mosse spettacolari, ha riportato in primo piano il leggendarioRyu Hayabusa, segnando il ritorno di uno dei franchise più iconici e difficili della storia del gaming.Sviluppato da PlatinumGames, con la collaborazione dello storico Team, il titolo promette di rispettare la tradizione dei capitoli precedenti, aggiungendo nuove meccaniche e uno stile visivo moderno. Il progetto rappresenta una rinascita per la serie, affidata alle mani esperte di PlatinumGames, già noti per il loro approccio dinamico e tecnico ai giochi d’azione.