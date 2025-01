Thesocialpost.it - Neonata rapita, parla il poliziotto che ha trovato la bambina

Leggi su Thesocialpost.it

Cosenza, rapimento: laritrovata durante una festa con festoni e pasticciniUna festa con festoni, dolci e parenti. Così è stata ritrovata laa Cosenza, a sole 24 ore dalla nascita, dalla clinica privata Sacro Cuore. Il Commissario della Polizia di Stato Claudio Sole, che ha guidato il blitz nella casa della coppia responsabile del rapimento, ha raccontato l’incredibile scena durante la puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3.“Abbiamo bussato alla porta e c’era una festicciola. C’erano parenti, una signora del condominio con la figlia, sei o sette persone in totale, inclusa la coppia autrice del gesto”, ha spiegato il Commissario Sole.All’interno dell’abitazione si respirava un’aria surreale, come se si stesse celebrando una nascita attesa da tempo. Ma la realtà era ben diversa: laera statadalla clinica solo poche ore prima e la festa era parte di un piano premeditato dalla donna arrestata, Rosa Vespa, e dal marito, Acqua Moses, ora detenuti nelle carceri di Castrovillari e Cosenza in attesa della convalida del fermo.