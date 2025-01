Anteprima24.it - Nebbia fitta sulla Telesina: tamponamento tra auto, disagi alla circolazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradalestrada statale372, in prossimità degli svincoli di Ponte e Benevento, direzione del capoluogo a circa 2 km ddeviazione per Campobasso.Il fatto è avvenuto prima delle ore 8:00. Sul posto gravava una, probabile concausa di unche ha coinvolto duevetture. Una persona è rimasta leggermente ferita, ma ha rifiutato il trasporto in Ospedale per gli accertamenti delle sue condizioni di salute.Sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale per i rilievi e il personale dell’Anas. Le conseguenze sul traffico veicolare per l’ora di punta sono state sensibili con lunghi incolonnamenti di tir esu un tratto di strada che è peraltro in forte pendenza.L'articolotraproviene da Anteprima24.